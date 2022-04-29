政Whats噏：段崇智續任惹爭議　何君堯去信教育事務委員會要求討論

2019年嘅反修例運動，令好多大學烽煙四起，至今多名校長約滿離任。但香港中文大學校長段崇智6年任期尚餘1年多之際，近日就獲校董會同意，可以做多3年校長，至2027年。之不過，呢個安排就似乎難得民心，爭議亦持續發酵。早前已有議員批評段喺黑暴期間表現不振，令中大蒙上「暴大」污名。近日，就再有多名議員加入戰團，其中議員何君堯及陳月明都去信教育事務委員會主席，指決定惹起社會關注，希望下次開會討論，甚至邀請校方出席，當面解釋續聘嘅原因喎！

其中議員何君堯喺信中寫道，指政府每年撥款200幾億港元比大學教育資助委員會，就係協助大學的運作和教學能保持優良水準。但佢批評近年各大學水平同學生質素惹人擔憂，特别喺反修例時期，好多大學生違法，至於中大學生嘅被捕人數更名列前茅，被冠以「暴大」之名。何批評有學生以「暴大」為榮，指校方管理層肯定有人失職，但校董會通過續聘段崇智，仲話佢喺校內諮詢獲得「廣泛支持」，對校方決定深表驚訝。另外，議員陳月明亦有同樣關注，佢指收到好多朋友、甚至喺打鼓嶺區嘅家長反映，指續聘同諮詢過程應向公眾解釋，佢亦都希望下次會議可以討論呢件事，故去信教育事務委員會主席主席，邀請中大派代表出席，以釋除社會各界疑慮。

其實中大校董會成員、議員劉國勳早前已批評段崇智喺黑暴期間，立場唔夠堅定，中大校友兼議員麥美娟亦指，段要帶領中大走出「暴大」標籤，同時應該推行真正嘅國情教育。根據立法會資料顯示，下周五(6日)將會召開教育事務委員會，之不過暫時就未見相關討論文件，但由於事關重大，估計都會列入議程討論喇！