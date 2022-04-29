區選期間安排免費表演書法班　歐頌賢舞弊罪成候判

在2019年區議會選舉落敗的候選人歐頌賢，被指在選舉期間提供歌唱表演及免費書法班，以誘使選民投票給她，被控以2項在選舉中作出舞弊行為罪。她不認罪受審，今午（29日）於東區裁判法院被裁定2罪名成立。裁判官梁嘉琪指，辯方稱被告舉辦歌唱表演及免費書法班，與其參選無關，惟被告在2次活動中，均有豎立起印有其肖像的易拉架，認為這流露出其意圖。案件現押後5月13日候判，以待索取被告背景及社會服務令報告，期間被告須還押。

45歲被告歐頌賢，被控「在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為」及「在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為」罪。控罪指，她於2019年10月10日及16日作出舞弊行為，即為另一人提供歌唱表演以誘使對方投票予她；及向另一人提供書法班，作為對方在選舉中投票予她的誘因。被告於案發時，參選中西區區議會大學選區選舉。最終選舉由任嘉兒以3,135票當時，而被告則獲127票落敗。

裁判官裁決時指，辯方爭議涉案活動是否與參選有關，指被告有淡化自己參選人的身份，而被告在廉署錄影會面中，亦稱自己在2019年10月10日仍未正式參選，惟她於10月10日已參選及提交提名表格。裁判官指，被告在廉署錄影會面中，稱只是想為居民做事，但若然被告所講屬實，她毋須與任嘉兒區分你我，被告在2次活動中擺放印有她肖像的易拉架，其用意明顯是為了讓選民分辨她和任。辯方又稱，被告舉辦歌唱表演是為了宣揚「正能量」，但裁判官就指相關的「笑哈哈」圖樣只印在活動傳單，並無印在易拉架上。而且被告在2場活動中邀請的表現者和書法家並非業餘人士，該書法家的揮春甚至可用作售賣，被告競選團隊更在現場曾派發選舉宣傳單張，被告亦不可能不知情。

案件編號：ESCC 1494/2021