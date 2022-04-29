女子埋線溶脂慘變大細面　美容院醫生卸膊

市面上醫學美容療程的宣傳多不勝數，吸引愛美人士購買，惟小心隨時弄巧反拙！有政黨早前收到一宗涉及醫美療程疏忽的求助，女事主去年因朋友介紹、廣告和優惠，購買眼部及埋線療程，由醫生主理療程後，持續出現「大細面」，在醫生建議下另進行溶脂療程，不過事後「大細面」情況再現，今年3月事主面部更出現明顯凹陷的情況，凹陷位置與注射溶脂針位置相乎，嚴重影響事主外觀，有醫生指其右邊臉頰萎縮。

醫療/消費者權益政策發言人暨深水埗區議員強調，是次注射並非醫療需要，故醫生及美容院更需要向事主清楚解釋注射風險及其效果，但事主指療程前後醫生均無提及注射風險或為此簽署風險同意書，更未有提及溶脂針的溶脂效果為永久性。該醫生亦同時涉及醫療疏忽，未有在醫療記錄中提及隱暪資訊的理據；其書寫的醫療紀錄亦有錯漏，例如誤寫為事主埋線的數量。醫生另涉無視美容院宣傳手法，例如「星級見證」、「星級代言人」等字眼宣傳，容易誤導大眾，以為使用其療程可以達到與藝人同等的效果，造成不切實際的期望，有違專業醫生和病人交流資訊的原則。

袁續稱，該美容院及醫生責無旁貸，事件亦反映「醫學美容」陷阱極多，建議政府、衛生署及醫委會應盡快作出有效監管和行動保障消費者安全，包括盡早落實私營醫療機構條例「診所牌照」的要求、嚴懲違規醫生。袁另呼籲，消費者要小心坊間醫美廣告誇大安全性和效果，容易被誤導，在購買任何療程前也須再三了解其副作用、風險及自己的權益。