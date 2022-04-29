入境處反黑工行動　拘15人包括5名假難民

入境處本周一連4日（25日至28日）在全港各區展開反黑工行動，分別是代號「曙光行動」、「光影行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕9名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌行使及管有他人身份證的人士，據了解，其中5人為持「行街紙」的假難民，分別來自印度、印尼及菲律賓，從事廚工及搬貨。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了37個目標地點，包括停車場、食肆、住宅大廈、餐廳及零售店舖等，共拘捕8名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2男6女，年齡31至46歲。當中2男2女是持「行街紙」。另外，1名女子涉行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4名男子。

此外，於「冠軍行動」中，執法人員於中環區搜查了14個目標地點，包括餐廳、零售店舖及髮廊，共拘捕1名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌行使及管有他人身份證的人士。被捕的懷疑非法勞工為1名男子，年齡為38歲，是持「行街紙」。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為1名女子，以因涉嫌行使及管有他人身份證的人士為1名男子。