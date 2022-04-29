石籬中轉屋安置居民未如理想　關注組申訴房署行政失當

房屋委員會目標在今年底清拆石籬中轉屋，當中有住戶的安置未如理想。有關注組今日（29日）到申訴專員公署，申訴房屋署對是次石籬中轉屋清拆安排行政失當，包括房屋署安置方案要求居民提前清空單位，又要求居民於第5波疫情高峰時期進行搬遷，且房屋署有差別對待第三類住戶等。

石籬中轉房屋清拆後，將重建成有1,600個單位的公營房屋，其中約71戶住戶需搬至寶田中轉屋。惟石籬中轉屋居民關注組今日提出申訴時表示，房屋署安置方案欠缺與住戶諮詢，由於政府宣布石籬中轉房屋於今年12月清拆，故居民理解為在12月前清空房屋；直至今年1月，有居民接獲房屋署有關寶田中轉屋的配屋通知，方知道需在今年5月底前清空單位，與居民之前接收的資訊並不一樣，且比原定清空的日期提早了半年。

關注組又指，房屋署配屋程序混亂，更漠視居民健康及防疫限制，要求住戶在疫情高峰期間搬遷；安置政策亦未有一視同仁，部分住戶選區獲升級，部分住戶則慘被「降級」；安置政策亦未有保障原住戶的權利，令居民生活大受影響等。