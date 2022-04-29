2男女認3年前油麻地參與暴動　女判監男進教導所

2019年10月1日有示威者聚集尖沙咀及油麻地一帶，多人被捕。其中一名年輕媽媽及一名冷氣技工今天（29日）在區域法院承認一項暴動罪，分別被判囚30個月及判入教導所。法官李慶年指，沒有證據顯示2名被告有號召或領導角色，或有參與直接襲擊，只有證據顯示他們在暴動期間蓄意留守，參與程度較低，而他們所涉的暴動時間只有約11分鐘。

2名被告依次是林芳懿（女、23歲、外展社工隊文職）及黃薃匡（男、20歲、冷氣技工）。控罪指2人於2019年10月1日在窩打老道與碧街之間的一段彌敦道參與暴動，黃原本另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同日同地管有伸縮棍，此罪獲存檔法庭不予起訴。案情指，當日下午3時許，大批示威者在尖沙咀、佐敦及油麻地多處進行店舖破壞、縱火及設置路障等行為。約1小時後，近300名示威者於彌敦道靠近柯士甸道交界集結，少數前線示威者無視警方的警告，向尖沙咀警署推進及向警署投擲至少11枚汽油彈及硬物，對峙維持至少20分鐘。警方第一次掃蕩時，仍有約200名示威者留守現場及築起傘陣。其後警方再次驅散示威者。2名被告分別在當日下午5時27分及5時40分首次出現在呈堂片段，並於5時46分一同被捕。

辯方求情指，林獨力撫養一名5歲兒子，未來希望成為一名設計師；至於黃在還押期間受到懲教職員啟發，未來希望成為一名消防員。法官指，反修例風波引發一連串暴亂事件，本案被告雖懷著改變社會的理念，但是以違法方式表達，不少參與者不䁱得自己即使沒有親自作出暴力行為，但蓄意到場支持或鼓勵他入都是有罪，而且罪責非輕。法官同意林有真正悔意，即使要與年幼兒子分隔不短時間，仍勇於承擔法律責任，故以40個月為量刑起點，減至入獄30個月。至於黃犯案時只有18歲，處理少年犯應以更生為主導，故判他入教導所接受教化。

案件編號：DCCC 408,844/2020