前騎師陳柏鴻與前女友爭樓　官判賣樓均分所得

外號「草蜢」的前香港冠軍騎師陳柏鴻於2017年入稟高院，與分手近30年、在夜總會邂逅的前女友，爭奪一個由他們兩人聯名持有的住宅單位，指該單位的首期及其後供樓的費用均全數由他支付，故單位的業權亦應歸他所有。高院去年3月開庭審理，至今天（29日）法官頒布書面判決裁定陳勝訴，下令前女友在今年6月30日或之前，將單位交出後出售，賣樓後得益則各分一半。

原告陳柏鴻於1986/1987年賽季榮膺香港冠軍騎師，此後再未有華人騎師獲此殊榮。被告是原告的前女友姜麗娜（譯音），二人在1979年於一間夜總會認識，當時被告任職舞女，已婚。雙方發展親密關係，至1984年，被告與丈夫離婚，1990年左右，被告與原告分手。涉案的物業為九龍城亞皆老街碧佳閣一個單位。原告指他當時有經濟支持被告，而碧佳閣是他送給被告的禮物。被告則指她是用積蓄及離婚所得的款項支付單位首期及供款。

法官在判詞中指，綜合有關銀行轉帳紀錄，不相信被告曾供款和支付首期，認為被告只是編造證詞，來否定原告在購買單位時所作的貢獻。相反，考慮到當時原告是一名全職騎師，收入甚豐，他送碧佳閣給被告實不足為奇，他亦有能力獨自承擔全數款項。法官最終判被告敗訴，下令在今年6月30日清空並交出單位。原告亦要求被告就佔用單位支付租金，不過由於原告無就物業租值呈交專家證供，因此法官只頒令，被告由2017年5月17日起要向原告繳付象徵式租金每月1000港元。至於聆訊訟費，就由被告向原告支付。

案件編號：HCA 1158/2017