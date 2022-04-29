新一輪消費券5.10起接受登記　使用期至明年2月底

澳門政府今日(29日)宣布，第3輪抗疫電子消費優惠計劃將於5月10日起接受登記，市民可選擇以移動支付或電子消費卡領取電子消費優惠，並於5月23日至明年1月17日領取，使用期為6月1日至明年2月28日。當局指本輪消費券投入的資金預計為59.2億澳門元，部分原因為居民人數的自然增長。

為了更好支援居民日常生活費用，澳門當局指，使用範圍則聽取社會意見放寬，可用於繳交水電費、燃料、電訊及視聽廣播服務的費用；至於在不適用範圍方面亦有調整，包括博彩場所、醫療機構、公共部門及公共機構服務、境外旅遊、銀行、保險公司等金融機構，以及當押舖等5類場所均不適用計劃。

第3輪消費券最快在登記後2個工作天自動存入指定的移動支付實名帳戶內，有效的消費卡於登記後相隔2個工作天，才可到澳門逾170個拍卡加值點領取優惠；曾增值的消費卡，餘額必須用至10澳門元或以下方可拍卡。此外，新一輪電子消費優惠計劃將有5,000澳門元啟動金及3,000澳門元立減額，啟動金每日使用上限為300澳門元，而今年在立減額使用方面於去年不同，本輪在啟動金使用完後，相關的立減額會繼續維持每天使用上限100澳門元。