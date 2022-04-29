首輛雙層電動巴士亮相　料暑假啟用　7月先與氫能巴士同測試

全港首輛電動雙層巴士正式亮相！新巴城巴母公司匯達交通今日（29日）「啟動」本港首輛雙層電動巴士，有望於暑假啟用，初期會行走平地為主的路線，例如港島5B及22M路線，7月亦會先與本港首輛氫能雙層巴士進行測試。巴士公司稱，完成測試後，才決定電動巴士及氫能巴士的購入量及比例，但指未來會逐步轉用零排放巴士，以達致於2045年停用柴油巴士。

去年10月抵港、由內地威馳騰(福建)汽車製造的雙層電動巴士，僅設置79個座位及34個企位，最多可接載113名乘客，較一般柴油巴士的載客量少。匯達交通營運及工程總監馮家輝解釋，巴士下層需安裝兩大充電池而減少了10個座位所致，而新巴士配備450千瓦時的電池，充電約2.5小時便能持續駕駛超過200公里，但較競爭對手九巴購入的雙層巴士能行320公里少120公里。匯達交通營運總裁李卓豪稱，「沒人能知各雙層電動巴士實際的續航力」，馮家輝補充，巴士仍未測試，難以確定巴士續航力，而載客量、行走路段等情況有異，例如市區與郊外駕駛的情況不同，現階段的續航力僅保持估計，測試後將公開數據。

據了解，雙層電動巴士的造價達500萬港元，而電動巴士正式啟用時，將與其他新柴油巴士一樣，提供USB充電、無線網絡，全部座位亦設安全帶，而初期運作時，巴士將於車廠每日充一次電，料能行走全日，但亦會於中環設置充電站作緊急充電，未來旗下所有車廠將設充電設施，以便巴士全港行走。李卓豪又指，公司會按與政府的協議，每年淘汰10%，即約170輛舊巴士，但多少更換為電動巴士，仍待正式測試後決定。另外，該電動巴士將於下月會到訪香港各區，供市民親身體驗，但想遊車河的巴士迷，則仍要待新車正式啟用，才能享受雙層電動巴士行走的感覺。