政Whats噏：指跨區上班形同「動物大遷徙」　周文港倡當區就業

經過一番舟車勞頓先至到達工作崗位，可謂城中上班族嘅常態。議員周文港今日(29日)出席一個有關北部都會區發展策略嘅網上研討會，就以「動物大遷徙」嚟形容打工仔跨區上班嘅現象，又敦促當局扶掖創科之餘亦要發展多元產業，務求將來北部都會區嘅居民能夠當區就業。

周文港指出，北部都會區計劃一旦落實，預料區內嘅就業職位將會由11.6萬大增至約65萬，雖然數字頗為可觀，然而設定可容納250萬人居住嘅北部都會區，若以6成勞動參與率嚟計，職位應該要有150萬至啱。觀乎芬蘭、南韓同台灣等地嘅經驗，北部都會區作為未來香港另一副發展引擎，必然以創科為首。然而創科行業並非人人都可以勝任，因此北部都會區需要發展多元產業，以免區內居民每日返工都要上演「動物大遷徙」嘅場面。

講到發展多元產業，周文港就引用內地學生到海外留學嘅統計，指2018年出國留學有66萬人，當中超過一半係去美國，選擇到香港則只得2萬人。周認為香港其實係具有良好嘅高等教育資源，而教育產業都可以係北部都會區嘅一個發展方向。佢又建議政府總部搬去北部都會區，指行政中心同經濟中心區分，係國際上好多地方嘅慣常做法。