退休關員離家住酒店助抗疫　為聾啞染疫者設立群組溝通

海關在2月中邀請退休人員加入抗疫特遣隊，有人員為免染疫影響家庭，特意搬到酒店暫住，只求可以幫助社會。另外，面對各式各樣的個案時，海關人員亦保持初心照顧每一名市民的需要，包括為聾啞人士設立群組，及協調患有智力障礙的女兒，讓她與母親一同離營等。

海關抗疫特遣隊小隊隊長鄺玉桃表示，自己收到部門的邀請時已希望參加，但其家人並不支持其決定。她提到，自己與患有心臟病的兒子，及逾80歲的奶奶一同居住，加上丈夫的工作需要與不同人接觸，因此若自己在工作期間染疫，或會影響到家人，但她在權衡輕重後，便決定獨自搬到酒店居住。她笑言，由於不少酒店近期轉作隔離用途，在兩個多月間已搬了4次。

海關抗疫特遣隊隊員鄧寶珠則指出，自己在酒店隔離設施工作時，曾遇到一名染疫聾啞人士，他們為了方便溝通特意與他及其家人設立通訊軟件群組，甚至特意為其拍攝了一段使用快速測試包的短片，照顧其需要。而在潭尾社區隔離設施工作期間，鄧亦曾遇過一對母女，由於女兒患有智力障礙，其母十分擔心若二人離開的時間不同，女兒會無人照顧。人員貼心地協調二人離開時間，該名母親在出營後更寫了一封感謝信答謝。