200名海關退而不休駐守隔離設施　部分5月調至追蹤辦續抗疫

疫情期間，海關調配400名人員到元朗潭尾社區隔離設施支援，當中不乏被「臨危受命」的退休人士。現時潭尾約有160名軍裝，及200名退休海關人員駐守，他們大多在2月中受到部門的邀請，以3個月臨時合約型式被聘用。曾駐守過檢疫隔離酒店、閉環式管理人員暫住的酒店、及社區隔離設施，約50退休人員會在5月設施清場後轉到追蹤辦公室支援。

海關抗疫特遣隊主管陳元衞是前深圳灣貨物組指揮官，去年12月退休後在今年2月中收到海關的邀請，先被派到隔離酒店工作，再到閉環式酒店支援，及後被調到潭尾社區隔離設施。他坦言，管理隔離設施遇到不少問題，點餐效率慢，以及未有完善的管理系統等，幸部門其後快速建立了「營健通」，讓市民可透過網上平台點餐及要求物資。

海關抗疫特遣隊小隊隊長黃錦強提到，上月26日有一名患有糖尿病的市民入住隔離設施，該人數次逃走並在清晨與保安在設施內追逐，又不停騷擾附近的營友，甚至訛稱營地火警要人離開。他利用以往工作所建立的溝通技巧，嘗試安撫其情緒後再讓他到醫院求醫，終該名市民被送到亞洲國際博覽館的社區治療設施繼續隔離。