消委會倡巿民利用特設搜尋器　選購合標準快測包

本港疫情逐漸緩和，幼稚園和中學將於5月3日起分階段復課，學校全體教職員及學生須按照政府指引，每天進行快速檢測，需有陰性結果才能回校，快速抗原測試包成為學校復課的防疫必需品。消委會指，市面上快速測試包選擇眾多，要安心選購合乎標準的測試包，建議教職員及家長參考消委會特設的「不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器」。

消委會指，搜尋器現已涵蓋香港、澳門、內地、歐盟、美國、澳洲及新加坡的認可測試包名單；消委會亦會定期為搜尋器更新資料，為消費者提供更多資訊，方便市民及家長們參考。消委會提醒，巿民購買快測包前，要查證產品聲稱的認證及使用期限，按實際需要購買適量的測試包，以免造成浪費。購買後亦應依指示保存產品，測試包一般可保存在2至30°C及陰涼處，毋須特意保存於雪櫃內。

消委會又提醒，巿民要留意產品包裝上印有歐盟CE標誌，只屬於自我宣告性質，並不代表產品經由歐盟當局測試過品質。消費者可用搜尋器，查核產品是否在歐盟快速抗原測試產品的通用名單上。