民間團體倡利用空置街市辦墟市　助基層自力更生

疫情下，不少基層家庭手停口停，因此多個民間團體遂於昨日(29日)舉辦研討會，提倡於香港各區舉辦更多基層實體墟市，以作為疫後的扶貧措施，從而增加基層的就業及改善社區經濟。有過去曾參與墟市的檔主亦指墟市使自己不但獲得收入、亦得到鼓勵及認同自己的價值。

北區墟市節聯席的檔主透過視像訪問表示她是一個「手作人」，曾於墟市擺賣自己手製的環保飯盒袋。她指於墟市擺檔最開心是有人欣賞自己的作品，從而獲得鼓勵及認同自己的價值。而另一名「手作」檔主亦視像分享表示，墟市不但能夠與街坊分享自己創作的產品，更能夠做到不同文化產業的承傳。此外，有年長街坊則表示「參加墟市唔使成日留喺屋企，我覺得呢個平台好好，大家可以喺度溝通同交流，好有幸福感。」

香港理工大學應用社會科學系專任導師梁志遠博士表示，現時內地多個省份均有經營「地攤經濟」的經驗，現時香港本身亦有保留小販的機制，故相信墟市是有空間於香港進一步推廣。他又指於現時經濟不景的時候，墟市正好作為扶助基層的一個政策。監察公營街市發展聯盟代表吳天楠指出，現時政府有部分已關閉的街市尚長年空置，建議將閒置街市改造成pop-up市集，以短期租約方式租予基層或有意創業的年青檔主。