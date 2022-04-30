東方日報A1：殺200磅女友　拖屍遊街

元朗青年涉謀殺女友，拖屍遊街遭途人揭發。昨日清晨，有途人在洪水橋田廈路一油站附近，直擊有男子利用板車，狀甚狼狽地拖着一件由被鋪等包裹的物件，詎料板車疑翻側，物件露出雙腳並「見肚」，感到大驚並覺事有蹺蹊，遂慌忙報警。警方趕至截獲一名年輕男子，拆開物件後赫見為一具約重200磅的女子屍體，男子涉嫌謀殺被捕。據悉死者衣服染有血漬，頭部被保鮮紙包裹後腦有傷，估計遇害後被五花大綁，有人利用板車運屍及企圖棄屍。疑犯與死者是情侶，彼此曾是同事，案件交重案組跟進，正追查行兇動機及通宵搜證，女子死因有待驗屍後確定。

據目擊者應女士表示，昨日清晨6時許，她在田廈路跑步至一油站附近，一名男子用板車拖行一件沉甸甸的東西，逕自往公廁方向前行，她當時未有為意。惟男子行了約百米後，突然推行的東西在板車翻側後露出一雙腳，並見到有肚凸出，驟眼看似是人形物體，由於懷疑有人運屍，她連忙用手機遠距離拍攝，並通知丈夫報警。大批警員接報趕至，在油站附近截獲一名姓吳（25歲）男子，並發現板車上有一張單座梳化和一張被鋪包裹的物件，經拆開後發現是一名約重200磅的女子，經救護員檢查後證實當場死亡。警方經初步調查後，以涉嫌謀殺拘捕該名姓吳男子，案件交由元朗警區重案組跟進。

重案組探員隨即翻查附近一帶「天眼」片段，以追查案發經過及運屍過程。據片段顯示，疑犯以板車運屍時，雙手握着屍體腳部向前推行，惟過程中疑犯不時停下，倚在路邊欄杆歇息且不斷喘氣，及後板車疑翻側致屍體跌出車外，疑犯拾起屍體後改以拖行方式運屍，期間不少市民駕車或踏單車經過均沒有為意。應女士憶述事發情況仍猶有餘悸，表示當時疑犯站在路邊，雙手拖着女屍腳部。「男子拖拖吓，（屍體）跌咗出嚟，佢又塞番入去，繼續拖！」而疑兇運屍時頗感吃力，因屍體包裹不好致屍身露出腹部，她目睹腹部「白白哋色並且凸起」，始知事不尋常。

警方調查顯示，女死者姓葉（30歲），與報稱無業的姓吳疑犯是情侶關係，據悉兩人曾經是同事。疑犯及女死者居於距離屍體發現約500米的富安花苑的村屋單位，初步調查相信該單位是女死者的遇害地點。疑犯昨晨把屍體運離單位，以板車沿田廈路運屍，期間途經垃圾站及電力變壓站，懷疑一度棄下證物，最後在田廈路70號一油站對開行人路，被途人發現而揭發事件。有街坊指出，疑犯被捕時沒有反抗，其後被押上警車盤問時表現合作。

法醫經初步檢查後，發現女死者屍身發脹，身穿灰色上身及黑色長褲，身上衣服染有血漬。頭部被保鮮紙包着，肩膊以下位置至雙腳以及雙手均被透明膠紙綑綁，頭部後腦位置有血漬及約一厘米傷口，手部和左肩膊有瘀傷，雙腿有灼傷痕迹。探員其後在發現屍體現場，檢走板車及一張櫈。昨日中午12時許，一批警員在富安花苑內調查，警犬隨後奉召到場協助搜證，至中午1時許，仵工把遺體舁送殮房，死者死因有待進一步驗屍後確定。至昨晚深夜，大批探員仍在富安花苑的村屋單位內調查及通宵搜證。

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