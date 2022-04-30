生產力局研金屬疊軋新技術　於日內瓦國際發明展奪金

為提升企業競爭力及核心零部件的功效，香港生產力促進局早前研發出「多種金屬板材累積疊軋技術」，透過體積較小的軋機把不同金屬壓製扣連，製造出具備高強度、輕量化及抗腐蝕的高性能複合金屬板材，適合應用於高端製造及所有金屬製造。生產力局日前更成功以是次研發結果於「2022年日內瓦國際發明展」上奪得金獎。

新技術應用了長、闊及高度均少於2米的新設計軋機，較既有的軋機體積較小，且可將兩種或以上的不同金屬如同「三明治」般以壓製，可製作出擁有不同金屬特性及優點的客製化複合板材，例如「鎂鋼板材」能承受較強衝擊力、能抵抗電磁輻射及擁有較佳散熱性能，可應用於航空航天電子設備及高端電子設備的外殼，甚至應用到人造衛星及火箭等領域﹔而由輕量化的鋁結合高強度的鋼，製造出「鋁鋼板材」能同時具備高强度和輕量化兩大優勢，有助提升電動車零部件的安全壽命，亦可用於雪櫃及洗衣機等家電的散熱器製作上以提升製冷效率、降低製冷劑損耗及電能損耗。而除了壓製金屬外，新設計軋機亦可進行改變材料硬度和強度等的退火處理。

生產力局表示，透過新技術能以較相宜的成本進行生產，同時亦較環保，因傳統技術製造工序繁多，會產生焊接煙塵及有害氣體等污染物，但新軋機是利用電力運作，過程中不會產生廢氣和廢水，相對傳統焊接工序更環保。而金屬板材製造商可受惠於新技術，在自家廠房配合自動化生產設施，按照訂單需要，自主生產大批量或小批量合金板材，以及將板材進一步加工成各種高端、堅固及輕巧的零部件，相信新技術有助香港企業開拓高端製造及優質品市場板塊。