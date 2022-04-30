犯罪分子破解密碼易如反掌　管理公司建議採用多重身份認證

據統計，每人平均需要記住100個密碼，往往導致所設定的密碼變得隨便，尤其當設定密碼時，一般是圍繞著生活感興趣的東西，意味著犯罪分子很容易從社交媒體獲得有關資訊。下周四(5月5日)為「世界密碼日」，有商業風險管理公司提醒，單憑密碼不能提供足夠保護，建議企業應採用多重身份認證(MFA)。

商業風險管理公司「德安華」表示，隨著憑證洩露攻擊增加，單憑密碼並不能提供足夠保護，建議企業採用多重身份認證(MFA)，即透過應用程式做額外的身份認證。同一時間，企業亦應要求所有人及每個系統帳戶均啟用MFA，尤其是含有敏感數據的系統，如財務、人力資源和其他受法律或法規保護的數據，並時常審核與檢視相關部屬，確保犯罪分子無機可乘。

德安華又指，經翻查許多案例，發現密碼管理不善是導致網絡攻擊的根本原因之一，犯罪分子很容易根據網絡足跡猜測密碼外，更會使用密碼破解工具破解帳戶，譬如犯罪分子經常利用破解工具試圖通過常用的字典單詞解除帳戶密碼，由於許多市民均會重複使用同一個密碼，故當一個帳戶遭到破壞，採用相同密碼的帳戶同樣可能遭受攻擊。