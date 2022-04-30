保就業計劃首日錄4.9萬名僱主申請　另3.8萬自僱人士遞表

本港新冠疫情令百業非死即傷，港府終重推「保就業」計劃，為僱主提供為期3個月的工資補貼，計劃於昨日(29日)起接受申請，最快下月初分4期發放補貼。政策創新與統籌辦事處總監何佩玲今早(30日)在電台節目表示，暫時收到4.9萬名僱主申請，當中8成以前曾申請，另有3.8萬名自僱人士提交申請，認為情況符合預期。

何表示，昨天收到7至8萬個電話查詢，已經增加1倍人手處理，市民亦可以電話預約到全港5個服務中心處理申請，她稱今次的計劃希望為僱主提振信心，冀他們多聘請員工。她又補充指，申請今輪保就業的僱主，需要先在下月10日前清還上輪計劃的欠款，才會受理新申請。

計劃為合資格僱主提供為期3個月，即今年5月至7月的工資補貼。補貼額設有兩級，其中，每名月薪8,000港元或以上合資格僱員，其每月補貼額劃一為8,000港元；而每名月薪3,000港元或以上但少於8,000港元的僱員，或每名月薪少於3,000港元的65歲或以上僱員，每月補貼額劃一為4,000港元。此外，計劃向合資格自僱人士提供一筆過8,000港元資助。