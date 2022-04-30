黃佩琪陳政龍獲任高院特委法官　2人同為壹傳媒欺詐案辯方代表

司法機構昨日（29日）宣布委任黃佩琪資深大律師及陳政龍資深大律師，為高等法院原訟法庭特委法官，二人任期由2022年5月1日起生效，為期3年。黃、陳二人亦同為壹傳媒集團涉嫌欺詐科技園案中的辯方代表的大律師，分別代表時任行政總監黃偉強、創辦人黎智英。

有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。黃佩琪資深大律師於1973年在香港出生，在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書，並在2000年及2004年分別在香港及文萊獲大律師資格，2001年起私人執業。2018年獲委任為資深大律師。2020至2022年期間獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官。

陳政龍資深大律師於1979年在香港出生，在新西蘭奧克蘭大學取得法學士學位及商學士學位。2003年在香港城市大學取得法學專業證書。2004年在香港獲大律師資格，並於同年起私人執業。2018年獲委任為資深大律師。2020年及2021年期間獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官，現為大律師公會現任副主席。