援港內地屠宰員24人今離港　餘14人續留上水屠房支援

本港第5波疫情高峰時期，上水屠房曾因爆疫導致人手嚴重短缺，本港鮮肉供應一度面臨困難，內地政府因應港府要求，於3月初調遣38名屠宰人員往上水屠房支援。港府今（30日）表示，內地援港屠宰專隊中的24名人員，今日經深圳灣口岸離港，餘下14名人員將續留港支援。

食物及衞生局局長陳肇始，聯同中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任何靖，以及食物環境衞生署副署長黃淑嫻，今日在深圳灣口岸歡送離港的援港屠宰人員。陳表示，感謝中央對香港抗疫事宜的全力支持，並積極協調保障本港的鮮活食品供應穩定，特別感謝專隊人員過去兩個月的支援，在他們的協助下，上水屠房運作暢順，現時鮮肉供應正常。

政府補充，因應早前香港在第五波疫情嚴峻期間上水屠房人手短缺的情況，內地調遣一支38人的專隊於3月2日來港，支援上水屠房的運作，穩定香港的鮮肉供應。為降低感染病毒的風險，專隊人員在港期間，一直接受閉環式管理。