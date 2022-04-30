今增363確診　包括25宗輸入病例　再添2宗學校呈報個案

本港新冠肺炎疫情未息，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(30日)宣布，今增363確診個案，當中190宗經核酸檢測確診，餘下173宗為快測平台呈報；個案當中有25宗輸入病例。第5波疫情累計1,191,579人確診。另外，新增10名確診者離世，第5波累計9,095人離世。

張表示，輸入個案包括23宗經核酸檢測，2宗經快測，其中14宗為昨日(29日)抵港人士，包括7個航班，包括1宗來自乘坐CX798，1宗PR300，3宗TR600，3宗CX162，2宗SQ894，2宗EK384及2宗KL819。她續指，11宗較早前到港患者，大部分為第5日之前樣本確診，有1個為第8日確診，因有同行人士確診，患者送到檢疫中心再確診，及有1宗第9日確診，與2宗第12日的個案在3月中至尾曾在外地確診，CT值大於30。

她表示，由衞生署公共衞生化驗服務處分析的88宗確診個案中，沒人感染Delta變種，86均疑染Omicron，餘下有2宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。另外，衞生署今日收到2宗由學校呈報的個案，均為昨日快測確診個案，其中1人昨午呈報，1人今日呈報，兩人昨沒有上課，有關學校早前沒有出現其他個案。