再多10新冠患者離世　第5波累計9095人病亡

再有患者因感染新冠肺炎離世。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(30日)公布，再多10名患者昨日(29日)在公院離世，分別是5男5女，年齡介乎58歲至94歲，當中3人為院舍個案，6人沒有打疫苗，2人已打1針。第5波累計9095人病亡，目前染疫後死亡率約為0.76%。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，今日通報的死亡病例中，有一名58歲女死者因本身有乳癌，且已擴散至骨及肝，本月11日入院後一度出院，但至昨日凌晨5時許，她在家中昏迷，由家人召車送院，救護員抵達到已發現危急，最終病人在急症室過身。

現時共有1,420名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。過去24小時，新增2名病人情況危殆，目前有3人情況嚴重，5名危殆病人於深切治療病房留醫。另再多217人康復，有154人出院，另有2名病人入院後揭染疫，其同房的4人列緊密接觸者。至今有共22,503名醫護確診，其中22,096人已康復及返回工作崗位。