警方搗破觀塘地下竹館　拘女主持及9名賭客

警方繼續打擊非法賭檔，遏止病毒傳播。今午(30日)約5時半，觀塘警區特別職務隊在區內展開代號「松塔亅的防疫行動，期間突擊搜查觀塘雲漢街49-61號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3張電動麻雀檯、6副麻雀及約800港元賭款。

行動中，警方拘捕一名姓陳(57歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」及「違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）」；單位內2名本地男子、5名本地女子及2名內地女子(41至73歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌「違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）」，人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集，而市民亦應遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。另外，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，一經定罪，前者最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。