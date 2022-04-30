潘烈文指未來數年疫情或持續升跌　最大隱憂是未知病毒何時停止變種

本港新冠肺炎疫情至今逾2年，香港大學公共衞生學院教授潘烈文表示，目前疫情最大隱憂是不知道病毒會何時停止變種，認為市民應盡快完成接種疫苗，應對未來幾年或會出現的「高高低低」疫情；對於南非出現的新型Omicron變異病毒株，潘烈文指，患者病情輕微，但暫未有足夠數據了解其擴散速度，且未能預測疫情走勢，確診數字或持續有升跌。

潘烈文今在香港青年科學院一個網上研討會上表示，目前仍未知道感染新變種病毒後的症狀會變重還是輕，「現時最大隱憂就是不知道病毒變到何時，亦不知道會否變得愈來愈輕微病徵；長遠來說，歷史上，數十年、數百年層面來說，是朝着這個方向走，但短時間會否下一個變異病毒株毒性更高，我們都不能預測到，大家要預備將來數年時間，(確診數字)可能高低高低，去到何時我們都不知。」

潘烈文亦分享了有關新冠病毒的分子流行病學研究，其領導的研究團隊通過大規模基因排序測試，持續找出病毒的傳播模式及變異的可能，如今年初有寵物店職員染疫後，團隊發現大批倉鼠對病毒有反應，成功追蹤傳播途徑。潘續指，其團隊暫未在坊間的「坑渠老鼠」身上發現冠狀病毒，而貓狗即使受感染，亦不會產生高濃度病毒。他又指，病毒基因排序亦有助監察全球疫情；在去年首3個月，約200名抵港人士，分別帶有58種新冠病毒株，部份是其他國家地區從未公布，反映很多國家都未採取完善的檢測措施。至於Omicron BA.4及BA.5病毒株開始在南非出現，他認為，現時未有足夠數據說明該病毒株的擴散程度，但初步了解這類個案的患者病情都較輕微，未見嚴重個案，相信對疫苗效能影響不大。