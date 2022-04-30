疫苗通行證第二階段今起實施　年老食客怒斥政府衰格

「疫苗通行證」第二階段今日(30日)起實施，18歲或以上人士、以及已接種第一劑新冠疫苗後滿6個月的12至17歲人士，在食肆堂食及進入指定處所都要打齊2針；至於12至17歲人士如接種第一劑疫苗後未滿6個月，舊有通行證仍然有效。有食客怒斥當局新措施變相為年老長者添麻煩；有食肆職員則表示，掃瞄二維碼過程順利，甚少有食客失望而回。

東網記者今日傍晚6時到銅鑼灣一帶視察，發現入夜後大部分食肆均出現人龍，食客進入前亦有配合地先掃「安心出行」，並展示疫苗通行證，掃瞄二維碼驗證是否符合要求。有食肆店員表示，食客進入食肆時過程順利；不過有年老食客形容深受新措施影響，最後未能成功堂食，王伯伯稱：「這個政府衰格，比錢已經麻煩，連堂食都要呢樣果樣，不識字已經麻煩，識字還更麻煩。」

食環署及警方於上周六(23日)及周日(24日)的聯合行動中，共巡查了1,130間餐飲處所及263間其他處所，並向涉嫌違反指示規定的10間餐飲處所負責人展開檢控程序，包括未有佩戴口罩、未有確保顧客須掃描「安心出行」場所二維碼等。