李家超出席選舉答問會　指當選後會率先處理通關可能性

特首選舉候選人李家超，今晚（30日）8時半出席由7間電子傳媒合辦的「行政長官選舉答問會」。期間李被問及通關問題，他表示明白大家相當重視，當選後會首先處理通關的可能性，與內地討論通關條件，盡可能移除通關障礙，香港要做風險評估，強調防疫措施不是一刀切。至於是否一日未同內地通關都不能與國際通關？李則指要視乎疫情變化，內地通關與世界接軌無必然矛盾。惟機場的外防輸入都要平衡需要，可以不同環節儘量處理現實情況，設計管控措施。

至於土地房屋問題，李表示不希望樓價有太大波動，認為穩定的樓價更適合香港發展，他又相信，發展經濟能創造更多就業機會，每人的負擔能力會有改善。被問及「公屋提前上樓計劃」是否忽略基層生活需要，叫市民做「開荒牛」，會否不切實際？李就指，計劃是給予有需要人士一個選擇，如果他們不介意欠缺交通及生活配套，可提早上樓改善環境，會事前解釋清楚。他又重申，在政綱提出設立的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，會在新政府上任100日內提交初步計劃，加快建屋及土地供應。