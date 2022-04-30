今增40廈納強檢　荃灣爵悅庭南爵軒上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(4月30日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(5月1日至2日)期間進行病毒檢測。

政府晚上又指，明日將於薄扶林置富花園、鑽石山富山邨、葵涌安蔭邨及青衣長康邨增設或重開流動採樣站，而位於青衣長宏邨的流動採樣站將延長服務日期至後日。另截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.大圍秦石邨石玉樓

2.將軍澳英明苑明亮閣

3.九龍灣啟業邨啟盛樓

4.鰂魚涌太古城明宮閣

5.上環樂古道3號麗雅苑

6.屯門富泰邨君泰樓

7.沙田愉翠苑愉政閣

8.沙田水泉澳邨清泉樓

9.旺角太子道西84-88號嘉怡大廈

10.藍田平田邨平善樓

11.觀塘順安邨安逸樓

12.黃大仙富山邨富仁樓

13.大埔運頭塘邨運亨樓

14.元朗屏欣苑屏彥閣

15.屯門田景路33號兆隆苑

16.屯門湖景邨湖暉樓

17.沙田博康邨博文樓

18.馬鞍山迎海1期5座

19.將軍澳尚德邨尚信樓

20.葵涌安蔭邨德蔭樓

21.沙田廣源邨廣棉樓

22.旺角亞皆老街83號先施大廈

23.長沙灣昌華街23號富華廣場

24.長沙灣蘇屋邨綠柳樓

25.油塘鯉魚門邨鯉意樓

26.觀塘康寧道45號宜安中心

27.長沙灣海麗邨海和樓

28.橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓

29.鑽石山鳳德邨紫鳳樓

30.北角北角臺1號北角台

31.薄扶林置富花園富景苑

32.筲箕灣耀東邨耀樂樓

33.馬鞍山新港城2期C座

34.元朗西菁街20號益輝大廈

35.青衣長康邨康美樓

36.青衣長康邨康泰樓

37.青衣長宏邨宏毅樓

38.荃灣沙咀道305號眾安大廈

39.荃灣荃灣街市街130號安裕大廈

40.荃灣爵悅庭南爵軒