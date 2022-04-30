蘇富比再度刷新張大千拍賣紀錄　3.7億港元高價成交

香港蘇富比今日(30日)迎來一宗歷來第二高成交價之藝術品拍賣，張大千鈎金青綠山水劇迹《仿王希孟千里江山圖》榮膺全場最高成交價拍品，由亞洲私人藏家以3.7億港元購得，不但刷新張大千拍賣紀錄，更成為蘇富比歷來最高成交價之中國書畫拍品。

香港蘇富比今日舉行中國書畫拍賣會，總成交額達5.17億港元，成交率近90%。而今次最高成交價拍品的《仿王希孟千里江山圖》，本幅書畫寫於畫家傳統工筆山水創作最盛之時，並取王希孟《千里江山圖》為題，為1948年5月上海《張大千近作展》畫展精製，後歸上海藏家孫志飛，一直由家族遞傳，除1983年借展上海博物館及北京中國美術館外，未有示人。

至於其他成交亮點更包括邵逸夫爵士收藏的近現代名家書畫，11幀全數成交，其中張大千《水殿風來暗香滿》成功以819萬港元成交，高於估價1.6倍，傅抱石《虹飛千尺走雷霆》亦以693萬港元成交，超越最高估價。另外吳冠中佳作亦拍出佳績，2幀書畫均超出高估價，包括《紫藤》以1,429萬港元成交及《川北大竹河》以302萬港元成交。