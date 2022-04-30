跨部門防疫巡查西區指明場所　13人收告票或傳票

「疫苗通行證」規定今天(30日)進入第二階段。除獲豁免情況外，18歲或以上人士須接種最少兩劑新冠疫苗才可繼續使用「疫苗通行證」。為確保市民遵守相關防疫規例，西區警區聯同食環署進行代號為「松塔」的聯合防疫行動，在區內巡查餐飲業務處所及其他「疫苗通行證指示」中的指明場所。

行動中，警方共巡查區內95間指明場所，包括66間持牌食肆、7間遊戲機中心及22間按摩院。其中兩名顧客未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書，並會向兩名牌照負責人發出傳票。

另外，一間食肆因未有向食環署提交有關新鮮空氣每小時換氣量及/或空氣淨化設備證明書，食環署將會向該食肆負責人發出傳票。此外，警方亦巡邏區內多個地方，其間於香港仔及西區發現4男4女，年齡介乎32至76歲，未有正確配戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（配戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。