險釀意外被躁的哥扯衫責罵　單車伯伯合十跪地求饒

香港人多車多，大大小小交通意外幾乎每日都發生，而因交通意外衍生的衝突場面，有時更讓人哭笑不得。日前網上流傳一條短片，畫面中可見一名的哥與一名踩單車的老翁在馬路上發生爭執，老翁情緒激動跪地嚎哭，最後驚動交通警調停。有網民推斷老翁在馬路上踩單車時未有依照交通規例，累的哥狼狽閃避而引發今次事件。

該段短片長約2分鐘，網民指日期為上周五(29日)下午4時許，拍片者指事發地點位於紅磡黃埔新天地對開。片段甫開始，已見到一名中年的哥將車停在路旁，期間的哥扯着老翁衣領大聲質問：「點解要咁做？」，但見老翁未作回應並頭耷耷，多番向的哥合十以示歉意，繼而更一度帶淚跪地求饒，場面令人心酸，剛巧有交通警巡經落車了解事件。據拍片者推斷，相信是老翁在馬路上踩單車時，無遵守交通規例，的哥為閃避老翁險釀意外而觸發是次事件，其後雙方經警員調停後和平離開。

有網民留言指：「無論單車伯有冇違反道路守則，駕駛者都係有必要留意路面狀況，否則危駕罪名可以成立」、「點都冇理由喐手啦 死火燈又唔打」、「阿伯, 唔好跪啦, 膝下有黃金」、「單車伯就快比的哥搖散」、「搖人搖出事都可以告襲擊，幾激動都唔可以出手，阿伯一句頭暈call 白車，個司機即時上身…」