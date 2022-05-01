警旺角防疫反罪惡拘7男女　6人犯禁罰款

旺角警區行動部、反三合會行動組、區牌照組、特別職務隊、機動部隊聯同食環署，上周五開始一連兩晚(4月29至30日)展開代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，突擊巡查並提醒區內食肆持牌人和市民嚴格遵從防疫規例。行動中，警方分別在通菜街3間食肆和上海街一間遊戲機中心，發現場內有人未遵從最新防疫規例。

警方經調查後，3間食肆和一間遊戲機中心內4男2女顧客(18至45歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，旺角警區特別職務隊突擊搜查區內多個非法場所，於砵蘭街一個單位內拘捕一名54歲男子，涉嫌「管理賣淫場所」。警員又在通菜街一店舖內以涉嫌「管有淫褻物品以供發布用途」拘捕一名71歲男子。兩名均為67歲的男子和女子，則涉嫌「管有危險藥物」於上海街一大廈被捕。

此外，反黑組探員於砵蘭街一單位搗破一個非法釣魚機賭場。於單位內拘捕一名43歲女負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。另外，單位內兩名分別32及48歲的女子，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。她們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警員遂向她們發出定額罰款通知書。行動中，檢獲兩部釣魚機、3部射擊遊戲機及約900港元賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。