瑪麗醫院疑洩病人資料　私隱專員公署：違反保障資料原則

瑪麗醫院一名醫院手術室經理早前涉將120名公院私症病人資料，發送予數十名該院及香港大學員工，收件人與病人病情無關，院方更曾稱事件「沒有發現任何人為錯誤」。近日涉事投訴人向東網表示，香港個人資料私隱專員公署調查事件後認為，該病房經理對保障私隱的意識及敏感度不足，醫管局亦未有採取切實可行的步驟，保障病人資料不會未經授權或意外地被查閱或處理，違反保障資料第4原則的規定。

據公署的調查結果資料，醫院管理局解釋指，涉事員工收到該檔案，是因為經理希望他在入職後可熟習手術室運作。然而，公署認為，經理根本毋須把舊紀錄一同轉發，該舉動大大增加病人資料外洩風險。公署已警告醫管局，日後須要求瑪麗醫院採取適當及切實可行的資料保安措施，確保病人的資料日後受到保障。

醫管局回覆東網查詢時指，已接獲公署就有關個案的調查報告，會與瑪麗醫院研究報告內容並作出相應跟進；有關個案發生後，瑪麗醫院已採取一系列措施加強保障病人私隱，包括提醒員工在傳送相關資料時，需要謹慎處理和遵從有關保障病人私隱的規定等。