疫下殮房屍疊屍　醫療輔助隊隊員無懼心理障礙　走在抗疫最前線

醫療系統在疫情下一度崩潰，過去醫療人手不足，每天約有300名醫療輔助隊隊員默默走上前線抗疫。家庭主婦Bobo正是其中一員，她憶述殮房工作最難忘，高峰時有大量染疫患者死亡，被眼前的惡劣情況嚇了一跳，「四周放滿遺體、屍疊屍」等畫面揮之不去。不過，最後她成功克服心理障礙，主動報名成為搬運遺體一員，初心只為幫到更多人。

Bobo曾目睹災難發生但礙於沒專業醫療知識，無從入手，於是加入醫療輔助隊，一恍30年。疫情下即使經常要「倒貼」，她仍然全心投入抗疫，曾派駐葵涌、富山公眾殮房工作。她憶述：「當時殮房內的遺體大部分是長者，身穿便服，連醫院衫也未及時穿上，反映他們病情惡化得好急，去到急症室，未上病房已過身，情況令人心酸。」另一隊員Rod則駐守灣仔，他本身是護士，亦負責新界單車徑的急救服務，加入醫療輔助隊多年，擁有一定年資，加上正職工作忙碌，疫情下本來可安坐辦公室充當指揮角色，惟他毅然拒絕，下班後寧願「瞓少啲」亦連踩16小時，繼續走在最前線，為抗疫出一分力，成為「Dirty Team」成員，接送密切接觸者到隔離營。同樣為隊員的子威是運輸業盤頭，他最自豪曾為病人做心肺復甦，最終救回一命。他亦曾到鑽石公主號工作，同事知道後，要求他不要上班，擔心他播疫，他要向同事解釋有做足防疫措施，才令他們放心。

疫情下既要維持原有服務，又要面對新任務，醫療輔助隊總參事黃英強坦言，人手面對前所未有的挑戰，高峰時有近300隊員染疫，每日亦至少需300名自願者幫手，故一度暫停部分非緊急急救服務，以騰出更多人手。他形容醫療輔助隊定位既是前線，更有後勤支援角色，呼籲更多熱心人士加入服務社會，寄語：「平凡人，總有你的位置；有心人，定可成就意義。」