警巡查油尖區內酒牌場所　搗違例酒吧食肆夜總會

油尖警區警員於4月30日至5月1日在區內展開大規模防疫執法行動，突擊巡查區內多間酒牌處所，以確保有關食肆經營者及顧客遵守防疫規例，其中在漆咸道南及金馬倫道42號，發現2間樓上酒吧違規經營，場內分別姓李(21歲)及姓張(28歲)男負責人涉嫌違反「停業令」被捕扣查。兩酒吧內一共37男21女(18至55歲)酒客，則被發出定額罰款通知書，其中一名姓許(19歲)女子亦因「外出時未有攜帶身份證明文件」被帶返警署調查。

此外，警方於諾士彿臺、天文臺圍、尖沙咀東一帶巡查，並發現5間食肆負責人沒有確保顧客使用「安心出行」二維碼，及沒有遵從疫苗通行證於餐飲處所的規定，該2男3女(32至54歲)負責人將被票控。各食肆內7男1女顧客(20至48歲)，則因未有掃描「安心出行」二維碼及未能提供有效的疫苗通行證，被發出定額罰款通知書。

與此同時，警方亦在佐敦道發現一間夜總會違規經營，夜總會姓鄧(55歲)女負責人涉嫌違反「停業令」被檢控。當時場內29男30女顧客(19至66歲)則被發出定額罰款通知書。另外，警員亦於夜總會內發現一名39歲因欠交罰款而被通緝男子，遂將他拘捕帶署。