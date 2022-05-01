第二期消費券目標年中登記　新增BoC Pay及PayMe支付平台領取

政府今日（1日）表示，除現行四家儲值支付工具營辦商外，已甄選多兩家營辦商協助推行2022年第二階段消費券計劃，獲甄選在第二階段協助發放消費券的儲值支付工具營辦商會增至六家，包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中開始接受登記。

財政司司長於2022至23年度《財政預算案》公布推出新一輪消費券計劃，向合資格市民分期發放總額10,000元的電子消費券。計劃分兩個階段進行。為了紓緩市民因第五波疫情面對的經濟壓力，政府已在4月7日利用2021年消費券計劃的資料，向約630萬名市民發放第一階段的5,000元消費券。

財政司司長陳茂波表示，有了去年的經驗，四家儲值支付工具營辦商在4月協助發放第一階段消費券的過程比去年更為暢順。隨着市場的發展，適合協助發放消費券的營辦商數量有所增加，擴闊儲值支付工具的選擇，鼓勵良性競爭，可為市民及商戶帶來更多優惠，促進消費氣氛，並進一步推動電子支付市場的發展。政府在物色儲值支付工具營辦商時，考慮了一籃子因素，除了營辦商的相關經驗外，亦包括營辦商現時提供的電子支付工具或電子錢包的普及性，以及其技術能力、籌備所需時間等，並徵詢了香港金融管理局的意見。