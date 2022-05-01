Omicron輸入個案風險不高　許樹昌稱應取消熔斷機制

政府今日(1日)起放寬非香港居民入境及抵港航班熔斷機制，政府專家顧問許樹昌同日在電視節目上表示，若全球仍流行Omicron輸入個案引致本港社區爆發風險不高，認為熔斷機制已無太大作用，可以取消。他解釋，隨疫情緩和，而本港提供足夠檢疫酒店房間，足以應付海外回港人士，加上本港有一星期的酒店檢疫期和一星期的醫學監察，認為熔斷機制發揮的效力不大。

他又指，這一波疫情有少數輸入個案，在完成7日酒店檢疫後，按規定在抵港第12日社區檢測時確診，CT值都非常高，即病毒已沒有傳播性，對社區無構成威脅。

至於旅遊業議會建議容許香港居民回港後居家檢疫取代酒店檢疫，許認為做法存在風險，並解釋因香港的居住環境擠迫，只有很少人有獨立房間和獨立洗手間。他又重提兩宗事件，一宗是國泰機組人員將Omicron BA.1帶入香港，也是因為家居檢疫，但由於外出，沒有作出監測所致。另一宗是去年沙地阿拉伯領事的子女，也是感染後外出到太古城，所以居家檢疫存在風險，若當局日後容許返港後居家檢疫安排，須向相關人士派發電子手帶，確保他們沒有外出。