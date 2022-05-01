市建局支援盛德街項目1年成功散社　望成背壟道項目參考

市建局在2020年啟動兩個位於九龍城區的重建公務員建屋合作社試點項目。市建局行政總監韋志成今日（1日）發表網誌表示，其中盛德街／馬頭涌道試點項目進度較快，至上月底在項目涉及的155個業權中，已有逾9成物業業主接納市建局的收購建議，而在此項目中剩餘的唯一一個合作社，亦在市建局提供支援下只花約一年的時間便已完成散社及取回業權的程序。韋期望，藉由盛德街項目的推展順利，可以為靠背壟道項目提供務實的參考，協助靠背壟道項目社員散社。

韋表示，在盛德街項目中針對散社及土地補價方面亦遇到困難，不過市建局藉由溝通解說及提供免費法律支援服務，成功在土地補價、支付印花稅、補償方案等事宜開創多個先例，例如市建局促成政府以合作社舊樓的「現有用途土地價值」作為評估合資格個案補地價金額的基礎，較以往以「土地重建後價值」作為評估基礎，涉及的金額大幅減少了4成至5成；而整個項目有關單位的劃一補地價呎價和原本需向政府繳付的補地價呎價的差額，涉及6,000多萬港元，全數由市建局支付等。

在市建局的顧問團隊支援下，盛德街項目的合作社加快散社程序，包括處理修訂地契、審批大廈公契、委任清盤人將合作社清盤等工作，只需花約一年的時間便完成整個散社及取回業權的程序，較以往社員自行處理散社所需的時間，縮短了18個月。市建局期望，以盛德街項目為參考，靠背壟道項目涉及9個未解散合作社可盡快完成散社程序。而由以上兩個項目亦可見，解散合作社是推展重建公務員建屋合作社樓宇試點項目的關鍵，市建局日後將會規劃並向政府建議，處理其他重建公務員建屋合作社樓宇。