應付爆疫初期隔離設施不足　機電署趕工3天完成改裝通風設備

爆發第5波疫情初期，政府部門為覓地建隔離設施大費周章，發展局局長黃偉綸今日(1日)在網誌介紹機電工程署及負責機構在營運隔離設施的困難，自年初疫情至今，機電署已檢視200多個防疫抗疫地點的通風系統及機電設備，並為部分場地如體育館加裝或改裝有關設備，使之成為合適的隔離設施，亦提供24小時機電緊急維修服務，以支援場地運作。

為紓緩公立醫院病床壓力，政府設立長者暫託中心作為社區隔離設施，但需要經過專業評估，機電署工程師鍾劍泉表示會為場地進行加裝或改裝工程，包括加裝供電設備，調整中央空調系統等。他解釋，由於這些場地的空調系統主要是以室內空氣循環方式運作，若要轉為暫託中心，空氣須從室外抽入鮮風，鮮風經製冷和使用後，直接經過濾或消毒才排出，職員會在空調系統的排氣位置加入消毒設備，而場內的相對空氣壓力，必須達到輕微負壓或平壓狀態，以確保符合衞生防護中心的指引。

其中石硤尾公園體育館成為其中一間長者暫託中心，設有約180個床位，主要照顧初步確診和輕症長者，負責管理的九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，他們於3天內組成60人的護理專隊，照顧大部分來自安老院舍，或與家人同住的雙老或獨居長者，為他們提供基本膳食及護理支援。她續指，機電署僅用了3天便完成改裝通風設備，以配合防疫的需要。