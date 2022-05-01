政府望6.30前通過取消強積金「對沖」　籌備下階段工作

今日是5.1勞動節，取消強積金「對沖」一向是勞工界爭取多年的議題。特首林鄭月娥今日(1日)撰文，指當局在勞工權益上「交出了一張亮麗的成績表」，又強調即使距離現屆政府任期完結只剩2個月，會爭取立法會在6月30日前通過取消強積金「對沖」的條例草案，讓下一階段籌備工作可緊接展開。勞工及福利局局長羅致光今亦在網誌表示，現屆政府力求在任期完結前完成條例草案，包括更好保障僱員因遵守防疫規定引致缺勤的僱傭權益，讓符合資格僱員可享疾病津貼及僱傭保障。

林鄭表示，要更好保障勞工權益，須政府主動有為，制訂可行的政策措施和所需的法例。她又指，現屆政府任期完結前，政策創新與統籌辦事處將盡快處理在「臨時失業支援」計劃和「保就業計劃」下的申請；另向立法會提交法例的修訂建議，提升破產欠薪保障基金下多個特惠款項項目的款額上限及調整商業登記證徵費率；及向立法會提交加強職安健罰則的條例草案，提高對違法行為的阻嚇力。

羅致光則認為，現屆政府在加強勞工保障及修改法例工作上，可謂歷屆以來「最廣最繁忙及成果豐碩的一屆」，包括勞工界爭取10年以上的議題，例如增加法定侍產假及法定產假、將法定假日與公眾假期日數看齊等。下星期的佛誕將是首個新增的法定假日。他又回顧其他勞工政策，例如由勞工及福利局成立跨部門小組，檢討政府外判服務安排；勞工處於2020年成立專責科別，加強對外傭的保障及向其僱主提供支援等。