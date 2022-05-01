工會5.1促政府回應勞工訴求　加速落實取消強積金對沖

有工會趁今日5.1勞動節召開記者會，直指現時失業率高企，促請政府積極作為，希望政府切實回應勞工訴求，加速落實及堅定取消強積金對沖的決心，香港勞工政策得到提升發展。

該工會指出，突如其來的疫情下，有18.85萬人面對失業，有11.7萬人就業不足，相信情況持續嚴重，而政府推出多輪一次性紓困措施，始終難從根本解決問題。對於手停口停的打工仔而言，一份工就是他們一份生存的希望，要求政府積極作為，為就業市場注入希望，安定民心，穩固社會。

從事康體業雲先生在記者會上表示，在限聚令下，康體署所長期關閉、停工成為常態，即使政府推出臨時失業支援計劃，但資助金額對於工友來說只是杯水車薪，他希望政府可以加大支援力度。香港護衞及物業管理從業員總會副主席張林嬌批評政府帶頭剝削，指現時政府外判機制，令外判工年資難以累積，因而失去年資福利、年假及長期服務金等，她促請政府帶頭取消外判，直接聘用相關僱員。

工會亦向政府提出6大訴求，包括：政府應補漏拾遺支援疫情影響工友、長遠建立失業制度、政府帶頭取消外判、制訂人力資源策略加強職業培訓、創造優質多元職位、另外加快土地開拓積極興建房屋，實現人人樂業安居願景，解決社會深層次矛盾。