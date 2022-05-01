海外認可醫學資格名單周三提交　爭取6月公布第2批

海外醫生的首批認可醫學資格名單已於日前出爐，分別涉及27間來至美國、英國等地的大學。食物及衞生局局長陳肇始今日(1日)在網誌上表示，該名單已於4月29日刊憲及生效，並將於本周三(4日)提交立法會進行先訂立後審議的程序。委員會爭取在今年6月內公布第2批名單，讓有意在下學年入讀非本地醫學課程的學生選擇；另將繼續有效履行其法定職責，在今年內完成訂定認可醫學資格名單的工作。

陳肇始續指，為盡早訂定認可醫學資格名單，委員會委聘香港學術及職業資歷評審局就其相關工作作支援。經審議後，委員會早前交付建議承認的首批合共27項醫學資格的名單，由醫生註冊主任於上月27日公布。

她透露，得知有部分港人醫學組織及留學生組織歡迎新途徑，認為有助吸引當地港人醫生回流，亦有當地港人表明有意循新途徑回港執業。她舉例指，局方今年2月與香港駐倫敦經貿辦合作，聯同醫管局向當地港人醫生及醫科生宣傳有關新途徑，形容反應良好。此外，香港駐悉尼經貿辦已安排下星期讓陳肇始、醫管局及衞生署代表與當地港人醫生及醫科生作視像會面，鼓勵他們回港服務。