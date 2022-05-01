政Whats噏：徐英偉勞動節「上水」　貼欖球場相莫非有新搞作？

徐英偉因今年初出席「洪門宴」，引來公眾抨擊，其後於1月31日請辭，2月底獲免去民政事務局局長一職。呢幾個月嚟佢一直無乜聲氣，未有公開露面，就連社交平台都無更新，貼文停留喺1月1日。不過，佢今日(1日)竟然喺無預警下「上水」喎！

相隔4個月、經歷「洪門宴」事件後，徐英偉再度貼文，喺個人Facebook專頁發布一張欖球場嘅草地相，寫住「終於有機會攞番件新嘅教練衫」。佢一直以嚟都玩開欖球，亦都擁有教練資格，佢都曾經喺過往政府宣傳片中，以欖球裝扮示人。

徐英偉今年1月3日參加選委洪為民生日派對，多達13名政府官員及20名立法會議員捲入事件。其中由於徐主力地區抗疫工作，事件引來公眾抨擊，加上徐當晚逗留時間較其他官員時間長，又在場用膳，同其他出席者喺餐桌以外地方聊天時，更加無戴口罩。最終因有確診者曾到場，佢需要入住竹篙灣檢疫中心。

事發後，佢喺Fb專頁上致歉，承認錯誤，並指會吸取教訓，更一度換上黑色頭像。特首林鄭月娥曾先後兩次喺記者會上公開表示對徐感失望，又指問責制對官員要求高，即需要時刻對個人行為謹慎，不可為政府帶來尷尬。而佢嘅Facebook專頁亦於1月底被發現已關閉。