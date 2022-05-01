考期壓縮　文憑試首次公眾假期開考

因應新冠肺炎疫情，考試及評核局將今年文憑試（DSE）的考期，由以往約4星期壓縮至3星期，不少考生要在周日及公眾假期考試。今日（1日）約有900名考生應考選修科健康管理與社會關懷，是考評局首次於假日舉行的DSE考試，該局指，開設的禮堂試場有12個，亦有31個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

考評局表示，今日沒有考生於竹篙灣社區隔離設施應考DSE，考評局公開考試資訊中心今早沒有收到考生要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。

該局指，今屆DSE共有6個科目的考試安排在星期日下午及公眾假期舉行，包括今日的健管科；明日（2日）勞動節翌日舉行的化學科及組合科學(化學)科考試；下周日（8日）即佛誕的倫理與宗教科，以及佛誕翌日（9日）的英語文學科及設計與應用科技科。這6個科目合共有超過14,000人次的考生，設逾160個試場及300多個為SEN考生而設的特別試場。