元朗濕地緩衝區魚塘疑被非法填塘　魚塘2劏5　環團促加強執法

政府近年正檢討濕地緩衝區規劃指引，有環保團體近年發現元朗山貝村一帶濕地有被破壞問題，至今年4月初，更發現在山貝村以北，有2個面積約5萬9千平方米的魚塘，被填出3條疑似新塘壆，令2個魚塘被劏成5個小魚塘，疑有人違法填塘。據規劃署回覆指，該魚塘屬「鄉村式發展」地帶，但未有收到進行填塘工程的規劃申請。環團代表認為，近年「先破壞、後發展」的情況愈趨猖獗，與政府提倡拆牆鬆綁推動發展有關，成為業權人破壞魚塘的誘因，呼籲政府應加重罰則及加強執法。

長春社於今年4月在山貝村以北發現涉事魚塘被填出新塘壆，其塘壆闊度足夠兩部大型剷泥車通過，而北面部分被填闊的塘壆，距離濕地保育區不足30米。長春社指出，現場可見有兩部剷泥車，但暫未見有政府採取行動的告示或警告，僅見規劃署的宣傳海報。該魚塘本屬於「鄉村式發展」地帶，亦是位處「濕地緩衝區」。規劃署表示，任何填土／填塘或挖土工程須向城市規劃委員會取得規劃許可，而署方近日曾進行實地視察，發現查詢地點懷疑進行塘壆工程，正就有關事宜諮詢相關部門，並會繼續調查，如有足夠證據證明查詢地點有屬《城市規劃條例》下的違例發展，便會採取執行管制行動。

長春社公共事務經理吳希文表示，早於上月已有向相關部門查詢，惟至今未獲回覆。他又稱近年「先破壞、後發展」的非法破壞濕地、違法填塘的事件愈來愈多，擔心是由於近年港府為加快發展、提出檢討濕地緩衝區規劃指引，成為部分業權人違法填塘的誘因，給予錯誤期望予業權人，以為濕地可隨意發展填塘，而政府在執法方面亦非常被動，往往是有投訴發現後才會介入。吳期望政府可加強檢控，並應加強罰則阻嚇力。