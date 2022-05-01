今增300確診病例　包括22宗輸入個案

第5波新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(5月1日)新增119宗經核酸檢測確診個案，另有181宗經快速檢測呈報個案。換言之，本港新增300宗確診個案。此外，昨日再多5名患者離世，第5波疫情至今共9,100人病亡。醫管局同日表示，會檢視人手和運作安排，會恢復普通科門診部分暫停服務，詳細安排稍後公布。

22宗輸入個案中，16宗經核酸檢測確診、6宗經快測確診。當中14宗為昨日抵港人士，涉及6個航班，包括1宗乘坐國泰CX2819航班、3宗乘坐CX865，均由加拿大溫哥華抵港，1宗乘坐國泰CX881由美國洛杉磯抵港；2人乘SQ882、5人乘SQ894，均由新加坡飛往香港；2人乘AI316由印尼抵港；另有8宗個案屬較早前抵港。

至於當局至今共發現多個類型的亞系變種病毒，張竹君指，輸入個案的樣本會盡做全基因分析，有新發現會再公布，以維持透明度；另因Omicron不停出現變種分支，當局會留意世衞消息。她又提到，現時輸入個案共找到2宗BA.5；5宗為BA2.12.1；另有5宗BA2.12，而BA2.12.1是BA2.12的再分支各佔5宗，大多沒有病徵，世衞目前仍在觀察，或是有更高傳染力，但強調當局已有外防輸入的措施。