第5波疫情院舍爆疫　護理員憶1對50長者　加班至14小時

第5波新冠肺炎疫情下，不少安老院舍爆疫，大量長者受感染，而在院舍工作的職員備受壓力。有社福機構今日(5月1日)分享疫情下護理員的工作苦況，有私家院舍護理員大呻，疫情期間院舍不少護理員確診，人手不足下，曾1人照顧50名長者，每日加班工作至14小時，連續13天沒有放假，而她自身亦曾經確診，康復後仍有咳嗽及頭痛的病徵，卻已經要趕着復工。

保健員阿詩表示，平時每天7時前要回到院舍工作，晚上6時下班，每天工時近10小時。不過疫情期間很多同事確診，部分員工因家庭原因而辭職，令院舍人員更加緊絀，曾令她1天工作14小時。她又指，不少長者在院舍感染，等不到救護車，長者及院舍員工感到絕望，彷彿叫人天不應、叫地不聞。

阿詩續稱，政府院舍保健員每周工作39小時，而她一周工時卻達66小時，工時長而薪金低，私院人手不足問題比公院更為嚴重。另一保健員、現年24歲的阿怡，任職安老院2年，她指原本對工作抱有熱誠，但其後感到失望，指曾因有同事確診，同樣令她「1打50」，工作近12小時，「換片、洗腎、餵食」等全部工作由她負責，令她萌生轉工念頭。