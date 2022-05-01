政Whats噏：郭玲麗父曾做地盤工差啲冇命　籲檢視工業安全政策

今日係5.1勞動節，唔少工會同基層團體都出嚟發聲，要求政府保障勞工權益，而曾經做過老師嘅議員郭玲麗(Lillian)就自爆佢爸爸嘅辛酸經歷，仲差啲無命添！

呢段辛酸都離唔開工傷意外。Lillian喺社交平台貼文話仲記得細個嘅時候，爸爸喺建築地盤工作，滿身都係傷痕，爸爸曾經因為地盤意外截咗右手嘅無名指，又因工傷導致腳踝骨碎裂，康復之後行路仍然一拐一拐。咁都不特止，仲曾經因為觸電差啲連命都冇，好彩班工友及時截斷電源，先檢回一命咋。

佢話爸爸嘅經歷，令佢深有感觸，覺得儘管建築工人建樓無數，但都只能同家人住喺又細又窄嘅地方；而當年嘅工人更時刻都面對工傷，甚至死亡威脅，但係一年就只有農曆新年幾日同師傅誕假期先有得休息。

雖然依家嘅勞工假期比起幾十年前有所增加，但佢話工業傷亡意外時有發生，喺4下旬大埔康樂園就發生一死一傷嘅工業意外，死者係年僅28歲嘅青年。佢認為政府同勞工界應該重新檢視工業安全政策，減少工業意外同埋保障工人安全實在係刻不容緩啊。