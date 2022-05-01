南華體育會建電競館惹反對　居民憂增交通壓力

南華體育會早前向城市規劃委員會申請建電競館，但卻引起區內居民憂慮。根據城規會網頁，截至今日(1日)下午6時為止已收到一份相關意見。議員陳家珮表示，近日有地區人士及當地居民反映，擔心興建電競館會令當地交通更加擠塞，而且電競項目為近年較新興競技活動，「一般市民未好了解，到時會否有比賽呢？比賽係個個星期都有，定日日有呢？會帶動幾多人呢？」。陳強調，大原則下她不反對於當地興建電競館，因該地位置便利，相信有助帶動香港電競發展，但期望南華體育會可多與居民溝通解說，釋除疑慮。

南華體育會早前向城規會申請，擬議於黃泥涌加路連山道88號(內地段第9041號)，興建康體文娛場所，內設電競館，屆時將會有1幢大樓，涉及總樓面面積約2.28萬平方米，如獲批料將於2027年竣工。

不過，近日有居民反映，擔心當地交通不勝負荷，又憂慮聲浪會否過大，以及未知會為該區帶來多少人流壓力，更形容該幢建築物設計「白晒晒又灰濛濛，成個盒咁」。陳家珮認為南華體育會有必要向居民解說，例如講解建成後會帶來的影響、將會帶動多少人流、建築物的設計概念等，「選址可能難以改變，但現階段可以多點互動」。