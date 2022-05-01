小學校長及副校長最快在下學年加薪　另增主任級職位

學界一直爭取調整小學校長及副校長的薪酬，教育局近日建議，在2022/23學年起理順公營小學校長及副校長的薪酬，薪級就按小學班數而調整，以一級小學校長，即有24班或以上的學校，其現行薪金由85,870至97,745港元，可調升至106,340至121,790港元。另外，局方亦建議在下學年增加主任級人手，全日制學校每3.2名教師設1個主任級教師職位。有關建議將在本周五(6日)提交至立法會討論。

教育局指，為加強公營小學中層管理人手及理順公營小學校長及副校長的薪酬，建議由現時全日制學校採用的每3班設1個主任級教師職位，改為每3.2名教師設1個主任級教師職位，半日制班的普通小學亦由每4班設1個主任級教師職位，改為每4名教師設1個主任級教師職位。

至於小學校長及副校長薪酬，高級小學學位教師，即11班或以下小學的校長及12班或以上的小學副校長，由現行薪金的74,515至75,265港元，調升至74,515港元至89,845港元；而二級小學校長，即12至23班小學的校長，由75,265至89,845港元，調升至93,710至106,340港元。