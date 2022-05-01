多40廈納強檢　大埔太和邨福和樓及嘉熙2座上榜

再多40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(5月1日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(2日至3日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.九龍城太子道西273至275號太子閣二期

2.藍田啟田邨啟旺樓

3.粉嶺嘉盛苑嘉明閣

4.葵涌石籬(一)邨石秀樓

5.將軍澳東港城6座

6.觀塘安泰邨景泰樓

7.天水圍天盛苑盛旭閣

8.灣仔堅彌地街1A號景星樓

9.上水彩園邨彩華樓

10.大埔太和邨福和樓

11.藍田藍田邨藍泰樓

12.沙田廣源邨廣榕樓

13.沙田碧濤花園1期雅碧閣

14.沙田沙田第一城10座

15.荃灣麗城花園3期2座

16.深井碧堤半島7座

17.荃灣綠楊新邨C座

18.將軍澳新寶城6座

19.粉嶺欣盛苑欣悅閣

20.屯門豐景園2座

21.沙田愉田苑愉澤閣

22.黃大仙沙田㘭邨順田樓

23.將軍澳日出康城緻藍天珀峰

24.紅磡海名軒2座

25.柴灣翠灣邨翠康樓

26.大埔嘉熙2座

27.大圍名城3期3座

28.將軍澳安寧花園6座

29.何文田牧愛街38號雅利德樺臺

30.葵涌安蔭邨澤蔭樓

31.北角柏蔚山2座

32.荃灣灣景花園4座

33.將軍澳寶林邨寶寧樓

34.東涌逸東邨至逸樓

35.屯門富泰邨逸泰樓

36.屯門兆山苑栢景閣

37.將軍澳日出康城Malibu 3B座

38.馬鞍山利安邨利榮樓

39.東涌藍天海岸1座

40.灣仔灣仔道39至49號富苑